Euskadi y Francia jugarán la final de pala corta tras vencer a Chile y Argentina

Bilbao (España), 27 nov (EFE).- Los equipos de Euskadi y Francia disputarán este viernes, en el frontón Bizkaia de Bilbao, la final de la modalidad de pala corta de la I Liga de Naciones 36 metros de pelota vasca tras imponerse a los de Chile y Argentina en sus respectivas semifinales.

En la primera de ellas los vascos Ibon Garate y Xabier Ibargaray se impusieron con autoridad (15-5 y 15-3) a los chilenos Manuel Domínguez y Raimundo Sáez.

El segundo billete para la final de una de las especialidades estelares de esta Liga de Naciones lo conquistaron los palistas franceses Dan Necol y Sylvain Brefel al ganar en dos juegos a los argentinos Román Maldonado y Juan Luis Firpo (15-3 y 15-13).

En esta quinta jornada de competición se repartieron además las primeras medallas, ambas de bronce, que fueron para Argentina y México.

En pelota adaptada, los argentinos Joseba Andoni Irazusta y Daniel Mauricio Plotequer subieron al tercer escalón del podio tras superar a los portugueses Carlos Leitao y Adriano dos Santos (15-10 y 15-14).

En mano individual femenina el tercer puesto fue para la mexicana Julia Guadalupe Esquivel gracias a su victoria ante la francesa Marie Reyes Goyenetche (10-7 y 10-4). EFE

