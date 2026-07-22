Evacúan a más de 100 pacientes de hospital en el noreste de Argelia por incendio cercano

Compartir

2 minutos

Túnez, 22 jul (EFE).- Más de un centenar de personas fueron evacuadas la madrugada de este miércoles de un hospital en la provincia de Annaba, en el noreste de Argelia, donde la tarde del martes se declaró un virulento incendio que obligó a cerca de 200 familias de la zona a abandonar sus hogares, algunos de los cuales sufrieron severos daños estructurales, informó Protección Civil.

Los pacientes del hospital del municipio de Saraydi fueron trasladados a otro ubicado en Annaba, capital de la provincia con el mismo nombre, alejado de la zona de alto riesgo en la que se declaró el incendio causado por las «condiciones climáticas excepcionales» con altas temperaturas, cercanas a los 50 grados, y vientos fuertes, según la fuente.

El ministro de Interior, Said Sayoud, quien se desplazó a las zonas afectadas, aseguró que «todos los pacientes fueron evacuados bajo condiciones adecuadas y algunos residentes que sufrieron intoxicaciones por el humo o leves quemaduras fueron atendidos y ubicados en lugares seguros».

Sayoud, acompañado de otras autoridades nacionales y locales, visitó a los evacuados en el hospital de Annaba y, posteriormente, se desplazó a un hotel donde fueron trasladados los «pacientes no graves», para supervisar las condiciones de alojamiento y la atención médica.

También visitó a las familias instaladas provisionalmente en un complejo deportivo de la zona, en el que, según el ministro, «tienen garantizadas las condiciones necesarias de alojamiento, atención y apoyo».

El titular de Interior les explicó a los afectados que el Estado asumirá la reconstrucción o reparación de todas las propiedades afectadas por el fuego, y se hará cargo del material que hayan perdido a causa del incendio.

Sayoud instó a «mantener la calma y la vigilancia», y seguir «estrictamente» las directrices de las autoridades de evitar acercarse a las zonas de riesgo o a los focos de fuego activos «para garantizar su seguridad, atendiendo datos oficiales como única fuente de información y evitando rumores o noticias no verificadas».

En el operativo de control y extinción, que «continúa sin interrupción», participan bomberos apoyados por recursos aéreos, Protección Civil, el Ejército Nacional, la Gendarmería y las fuerzas de seguridad locales, a las que se unieron decenas de ciudadanos. EFE

sb/crf