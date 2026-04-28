Evacúan a unas 60 personas tras el nuevo ataque ucraniano a la refinería rusa en Tuapsé

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(Actualiza el número de evacuados y agrega más datos)

Moscú, 28 abr (EFE).- Unas 60 personas fueron evacuadas este martes de las inmediaciones de la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé (a orillas del mar Negro), atacada hoy por drones ucranianos por tercera vez en lo que va de abril, informaron fuentes oficiales.

«En total, de las casas ubicadas cerca de la refinería fueron evacuados 58 habitantes», señaló el gabinete de crisis creado en la región de Krasnodar para paliar las consecuencias del ataque.

Según la fuente, que poco antes había informado de unos 30 evacuados, un equipo de buzos se encuentra en alerta cerca de Tuapsé para realizar inmersiones adicionales e inspeccionar las aguas en busca de posibles vertidos de petróleo provocados por el incendio en la refinería.

Previamente, se supo que el ministro de Emergencias de Rusia, Alexandr Kurenkov, informó al presidente ruso, Vladímir Putin, de la situación.

«Putin escuchó por teléfono el informe del ministro de Emergencias sobre los incendios que se volvieron a desatar hoy tras los ataques de drones ucranianos», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El representante de la Presidencia rusa señaló que Putin ordenó a Kurenkov viajar a Tuapsé «para controlar en el lugar de los hechos la extinción del incendio en los depósitos de combustible y paliar las consecuencias».

Las autoridades declararon también el estado de emergencia regional en territorio del distrito municipal de Tuapsé.

Actualmente, más de 250 bomberos y 62 equipos participan en las labores de extinción del incendio.

La situación medioambiental en la ciudad se ha deteriorado con la caída de lluvias contaminadas con petróleo y gran concentración de cenizas en el aire, mientras que los niveles de xilol y benzol en el aire superan la norma de dos a tres veces.

La terminal de Tuapsé para la exportación de crudo ya fue atacada por drones el 16 y el 20 de abril. EFE

mos/mgr