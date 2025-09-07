Evacúan el museo del Hermitage por amenaza de bomba

Moscú, 7 sep (EFE).- El museo del Hermitage de San Petersburgo, una de las pinacotecas más importantes del mundo, fue evacuado hoy tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, informó el digital Fontanka.ru.

El museo fue cerrado al público sobre las 17:00 hora local (GMT+3) y efectivos de la Guardia Nacional de Rusia ayudaron a los visitantes a abandonar sus instalaciones y comenzaron a inspeccionarlas.

«Los poseedores de entradas para la sesión de la tarde podrán visitar el Hermitage otro día», dijo la oficina de prensa del museo al digital 78.ru, especializado en las noticias de San Petersburgo.

No es la primera vez que el afamado museo, que recibe más de tres millones de visitantes al año, se ve obligado a cerrar sus puertas por una amenaza de bomba: la última vez fue el 15 de abril pasado.

El viernes pasado 14 juzgados de la región de Leningrado, colindante con San Petersburgo, tuvieron que suspender su labores por amenazas de bombas que resultaron falsas. EFE

mos/ad