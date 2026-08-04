Evacúan en Guatemala a dos aldeas ante aumento de erupciones de volcán de Fuego

Compartir

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 4 ago (EFE).- Las autoridades de protección civil de Guatemala evacuaron este martes a al menos dos aldeas por el aumento de las erupciones del volcán de Fuego, ubicado en el centro del país centroamericano.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalló a periodistas que las aldeas evacuadas son El Porvenir y Las Lajitas, que se encuentran en las faldas del coloso.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirmó en rueda de prensa que las erupciones se han intensificado en las últimas horas desde el inicio de las explosiones el pasado 2 de agosto.

De acuerdo a la misma fuente, las columnas de gas y ceniza alcanzan los 6.000 metros sobre el nivel del mar y las corrientes de flujos descienden por las diferentes barrancas que tiene el cono.

El volcán se encuentra en el centro del país, situado entre los departamentos (provincias) de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

La dirección del Insivumeh aseveró que esperan que en las próximas 24 a 72 horas descienda la intensidad de las erupciones al igual que la dispersión de ceniza volcánica, que hasta el momento ha recorrido hasta 130 kilómetros de distancia en dirección al oeste del territorio guatemalteco.

«Tenemos monitoreo desde la mañana, cuando vimos que el volcán entró en su actividad más latente. En horas de la noche hemos hecho la evacuación ya que ha cambiado el rumbo del material piroclástico», contó esta madrugada a EFE Édwin de León, miembro de los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, poblado aledaño al coloso.

«Hemos evacuado con buses para hacer estos traslados. Hay personas que no quieren ser evacuadas aún por temor a perder sus pertenencias», añadió De León en Alotenango, municipio de Sacatepéquez donde albergan a algunos de los evacuados.

Según diversas fuentes, son menos de un centenar de personas las que han sido evacuadas, aunque la cifra exacta no ha sido divulgada por las autoridades.

Junto al Pacaya y Santiaguito, el de Fuego es uno de los volcanes más activos de los 32 que tiene Guatemala.

La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.

Una de las personas evacuadas, Zolaida Acajabón, de 78 años, relató a EFE que dejó su hogar en las últimas horas «para evitar tragedias» y que en comparación con lo acontecido en 2018, el volcán «está calmado». Sin embargo, «uno tiene temor», concluyó. EFE

jcm/cc

(foto) (vídeo)