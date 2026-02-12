Evacúan localidad en Volgogrado tras ataque ucraniano contra instalación militar rusa

Moscú, 12 feb (EFE).- Ucrania atacó anoche una instalación del Ministerio de Defensa de Rusia en la sureña región de Volgogrado, tras lo cual las autoridades locales ordenaron la evacuación de la localidad vecina por motivos de seguridad, según informó hoy el gobernador local, Andréi Bocharov.

«Esta noche las unidades de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia repelen un ataque de misiles en la región de Volgogrado. A consecuencia de la caída de fragmentos en el territorio de una instalación del Ministerio de Defensa aledaña a la localidad de Kotlubán se desató un incendio», escribió en su cuenta de Telegram.

Aunque señaló que no hubo víctimas a causa del fuego, «con el fin de garantizar la seguridad de la población civil ante el peligro de detonación se declaró y se lleva a cabo la evacuación de la localidad más próxima, Kotlubán».

Según las autoridades, fueron abiertos dos centros temporales de evacuación en el distrito Glorodíschesnki de la región de Volgogrado para acoger a los residentes de esta localidad.

Según canales ucranianos en Telegram, el objetivo atacado fue un arsenal de la Dirección de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa ruso.

Además, desde la región de Tambov, el gobernador local, Yevgueni Pérvishov, informó de un ataque de drones ucranianos contra uno de los edificios del Colegio Industrial Tecnológico de Michúrisnk, donde se desató un incendio, que fue rápidamente sofocado.

Pérvishov escribió en Telegram que el ataque también dañó varios edificios de esta ciudad y una tienda, y que dos personas resultaron heridas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas rusas «interceptaron y destruyeron» 106 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones y los mares Negro y Azov. EFE

