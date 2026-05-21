Evacúan un aeropuerto de Australia tras confundir un aparato de depilación con una bomba

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Sídney (Australia), 21 may (EFE).- Las autoridades del aeropuerto australiano de Avalon, en Melbourne, evacuaron este jueves el lugar después de confundir un dispositivo de depilación láser con un posible artefacto explosivo, generando una alerta que fue levantada tras la intervención de un escuadrón antibombas.

El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la mañana hora local (20:00 GMT del miércoles), cuando los agentes de seguridad detectaron el aparato durante los chequeos de pasajeros y equipajes y lo identificaron como un aparente dispositivo explosivo, según explicó la administración del aeropuerto en un comunicado.

«La terminal doméstica del aeropuerto de Melbourne Avalon fue evacuada esta mañana tras la identificación de un objeto sospechoso durante el proceso de inspección», señaló un portavoz aeroportuario.

La Policía del estado de Victoria (sur), donde se encuentra Melbourne, indicó que un hombre fue detenido por unas horas -sin aclarar si se trataba del dueño del aparato- y que la zona fue acordonada como medida preventiva, mientras equipos de emergencia y especialistas realizaban inspecciones de seguridad.

El cierre provocó retrasos y alteraciones en varios vuelos nacionales, por lo que las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus viajes.

Horas después, el aeropuerto informó de la reapertura de la terminal y la reanudación de las operaciones, una vez que la unidad antibombas determinó que el objeto sospechoso era en realidad un dispositivo de depilación láser y que no representaba peligro para la población.

«El operativo demuestra la vigilancia de los sistemas de seguridad y la rápida aplicación de medidas preventivas para proteger a pasajeros, trabajadores y a la comunidad», indicó el aeropuerto.

Avalon es el segundo aeropuerto de la ciudad de Melbourne y opera principalmente vuelos domésticos de bajo costo. EFE

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