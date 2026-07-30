Evacuadas 8.000 personas por incendios en la isla griega de Creta
Miles de personas fueron evacuadas la noche del miércoles ante los incendios que amenazan una zona turística de la isla griega de Creta y que continúan ardiendo este jueves atizados por los fuertes vientos, informó una autoridad local.
«Evacuamos a unas 8.000 personas» del pueblo turístico de Agia Galini, declaró la vicegobernadora de la región de Rétino, Maria Lioni, a la estatal TV ERT.
Las evacuaciones se efectuaron cuando los incendios en Creta, que estallaron el miércoles y mataron a dos bomberos, llegaron a pocos kilómetros del pueblo antes de que el viento cambiara de dirección.
Se cree que las llamas quemaron casas, instalaciones agrícolas y animales de granja, pero el saldo no está claro debido a que siguen activas, indicó Lioni.
Dos bomberos quedaron atrapados en una carretera montañosa cerca del pueblo de Krya Vrysi y fallecieron mientras se reportaban constantes cambios de dirección del viento.
Un tercer bombero colapsó y murió durante los esfuerzos por apagar un fuego separado cerca de Gitión, en la península de Peloponeso.
Los bomberos dispusieron de 200 agentes y 53 camiones en la zona de Rétino, en el sudoeste de Creta.
El primer ministro Kyriakos Mitsotakis rindió tributo a los socorristas caídos.
«Nuestros pensamientos están con ellos, así como con todos los bomberos, voluntarios y miembros de las fuerzas de seguridad que combaten los incendios, en medio de esta dura y nueva realidad que deben enfrentar cada año», expresó el dirigente.
Grecia enfrenta incendios forestales cada verano boreal, que se propagan rápidamente debido a la prolongada sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos.
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