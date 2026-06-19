Evacuan a presidenta de Costa Rica durante una visita tras escucharse una explosión

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San José, 19 jun (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada este viernes tras escucharse una explosión durante una visita a la localidad de Las Crucitas (norte) donde se encontraba para verificar en persona los daños ambientales causados por la minería de oro ilegal en la zona.

«Estoy bien, ya me chequearon porque es el protocolo. No se preocupe nadie más allá de lo necesario. Estamos todos bien», dijo la mandataria en una conferencia de prensa brindada en la zona.

La mandataria relató los hechos como si hubiese estallado una «bombeta de turno» (fuego artificial usado en festividades) y que el bosque haya amplificado el eco. EFE

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