Evacuan cerca de 3.600 personas en Portugal por riesgo de desbordamiento del río Mondego

1 minuto

Lisboa, 11 feb (EFE).- Cerca de 3.600 personas han sido evacuadas de forma preventiva este miércoles en las localidades portuguesas de Coimbra, Montemor-o-velho y Soure, en el centro del país, por el riesgo de desbordamiento del río Mondego, informó a EFE una fuente de la Protección Civil lusa.

El oficial de Operaciones de la Autoridad de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Telmo Ferreira explicó que la situación es «bastante complicada», ya que hay riesgo de que se desborde el río «o incluso del colapso de los diques de protección de esas localidades».

En total, han desalojado a 3.580 personas, que se suman a las cerca de 1.200 personas que permanecen evacuadas en diferentes puntos del país a causa de los temporales de las últimas semanas, que han causado en Portugal 7 fallecidos y al menos 6 muertes indirectas de personas que se han caído de tejados mientras intentaban repararlos tras las borrascas. EFE

