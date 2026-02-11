Evacuan cerca de 3.600 personas en Portugal por riesgo de desbordamiento del río Mondego

(Actualiza con datos de la ANEPC anunciados en rueda de prensa)

Lisboa, 11 feb (EFE).- Cerca de 3.600 personas han sido evacuadas de forma preventiva este miércoles en las localidades portuguesas de Coimbra, Montemor-o-Velho y Soure, en el centro del país, por el riesgo de desbordamiento del río Mondego, informó a EFE una fuente de la Protección Civil lusa.

El oficial de Operaciones de la Autoridad de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Telmo Ferreira explicó que la situación es «bastante complicada», ya que hay riesgo de que se desborde el río «o incluso del colapso de los diques de protección de esas localidades».

En total, han desalojado a 3.580 personas, que se suman a las cerca de 1.200 personas que permanecen evacuadas en diferentes puntos del país a causa de los temporales de las últimas semanas, que han causado en Portugal 7 fallecidos y al menos 6 muertes indirectas de personas que se han caído de tejados mientras intentaban repararlos tras las borrascas.

Ferreira precisó que la cantidad de agua que fluye en el caudal, así como su presión, pueden provocar que «el agua suba demasiado y pase por encima de los diques», sin implicar obligatoriamente una ruptura de esas infraestructuras.

«Las próximas horas son cruciales para entender si realmente se resuelve la situación o si hay una desaceleración de los caudales. Por lo menos durante el día de hoy se va a monitorizar constantemente la situación», afirmó.

El oficial señaló que, además del Mondego, se encuentran en nivel de alerta máxima por riesgo de inundaciones las cuencas de los ríos Vouga (distrito de Aveiro, al sur de Oporto), Tajo (distrito de Santarém, al noreste de Lisboa) y Sado (distrito de Setúbal, al sureste de la capital), que se han visto afectados por las descargas de los embalses y las precipitaciones «que no paran» en las últimas semanas.

Los caudales de estos ríos «se redujeron ayer, pero hoy por causa de la lluvia están con caudales bastante elevados. Aun así, no es una situación equivalente a la de la semana pasada», expuso Ferreira, quien aseguró que también los están monitorizando de forma constante.

En una rueda de prensa posterior, el comandante nacional de la ANEPC, Mário Silvestre, recalcó que, además de en los ríos ya mencionados, también hay alerta por riesgo de inundaciones en el Miño, el Coura, el Lima, el Cávado, el Duero, el Tâmega, el Sousa, el Lis, el Nabão y el Guadiana.

Según sus datos, todavía hay 39.000 usuarios sin energía eléctrica en Portugal.

Pidió también a la población que mantenga las precauciones ante las crecidas de los ríos y el riesgo provocado por el deslizamiento de tierras y la caída de estructuras, que protagonizan la mayoría de las incidencias registradas en el país en los últimos días.

Cuestionado sobre la dimisión anoche de la ministra del Interior de Portugal, Maria Lúcia Amaral, Silvestre aseguró que el trabajo de la ANEPC se está realizando «de forma normal y sin cualquier alteración».

La Presidencia portuguesa precisó anoche en un comunicado que la ministra planteó que «ya no tiene las condiciones personales ni políticas indispensables para el ejercicio del cargo», en medio de las críticas que ha tenido la respuesta del Gobierno de centroderecha a los temporales de las últimas semanas en Portugal.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene este miércoles en aviso naranja (el segundo más alto de un total de 4) por precipitaciones a nueve distritos, ubicados en el litoral del norte y centro del país.

Asimismo, otros seis se encuentran en aviso amarillo por la misma causa.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en un comunicado que estas condiciones meteorológicas se deben a la borrasca Nils, que está previsto que esta jornada deje en Portugal «lluvia persistente y a veces fuerte en las regiones norte y centro, siendo menos intensa en la región sur». EFE

