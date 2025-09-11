Evans bajo presión en Chile con su corta ventaja en la cima del WRC ante Rovanperä y Ogier

3 minutos

Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- El galés Elfyn Evans, líder del Campeonato Mundial de Rally, disputará, a partir de este jueves, una dura batalla con el finlandés Kalle Rovanperä y el francés Sebastien Ogier, ocho veces monarca del mundo, por mantener su ventaja en la undécima prueba que se desarrollará en Chile.

La región de Biobío, cuyo centro es la ciudad de Concepción a 500 kilómetros al sur de la capital Santiago, acoge la parada por cuarta ocasión con el mismo recorrido que tuvo en 2024.

El británico de Toyota –igual que sus perseguidores– comanda la competición con 198 puntos, siete por encima de Rovanperä y ocho de Ogier, quien con su triunfo en el Rally del Paraguay a finales de agosto estrechó el margen y le dio más emoción de la definición del título.

El estonio Ott Tanak de Hyundai, máximo ganador del Rally Chile con dos triunfos en 2019 y 2023, está dentro del grupo cuatro pilotos que mantienen opciones cercanas de disputar el cetro mundial con 180 puntos.

Mientras que el actual campeón y líder del equipo Hyundai, el belga Thierry Neuville, todavía tiene oportunidades matemáticas para revalidar su título desde el quinto lugar con 150 puntos.

El finlandés Rovanperä, quien se alzó con el triunfo en la edición de 2024, tiene junto al dominador Tanak ventaja sobre el resto por el dominio sobre las rutas de la región del Biobío, aunque Ogier apunta como favorito.

Evans será quien abra la carretera y, en ese sentido, analizó sus expectativas: “Si está seco, podríamos enfrentar el desafío habitual el viernes, pero si llueve no es tan diferente a algún lugar como Gales en términos de lo fangoso y resbaladizo que puede llegar a ser. No es tan malo ser el primero”, dijo al sitio oficial del WRC.

En la pelea de constructores, todo está más definido con el liderato de Toyota con 513 puntos y una ventaja de cien sobre Hyundai, que es difícil de remontar a falta de tres paradas en el campeonato cuya fecha final se correrá en Arabia Saudita.

Chile se había consolidado en los últimos años como la única parada en Sudamérica dentro del calendario hasta la inclusión este año de Paraguay, y tiene confirmado hasta la fecha ser parte de la parilla en 2026.

La carrera en el sur del país austral es la séptima ronda de forma consecutiva que se desarrolla en tierra, entre las nueve programadas en esta superficie en el campeonato, que inició en enero en Montecarlo.

La primera categoría del rally tendrá la participación del chileno Alberto Heller, al mando de un Ford Puma, lo que para el piloto local representa la segunda ocasión en tres años de competir en la serie estelar.

La competencia reúne a 49 tripulaciones en cuatro categorías, y la válida en Biobío pudiera ser el escenario de la definición del campeón en el Rally2 si gana el sueco Oliver Solberg –hijo del campeón mundial Petter Solberg– y su rival francés Yohan Rossel no obtiene un buen lugar.

La jornada arranca con el Shakedown para probar los autos antes del inicio de la competencia, mientras que la largada protocolar será en la Plaza de la Independencia de Concepción.

Desde el viernes al domingo se realizarán 16 tramos y un total de 306,76 kilómetros cronometrados de competencia. EFE

mjr/jm/apa