Evo Morales denuncia “proscripción” de candidatos, al votar en las elecciones regionales

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La Paz, 22 mar (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este domingo la supuesta “proscripción arbitraria de candidatos y organizaciones populares”, al emitir su voto en una escuela del Trópico de Cochabamba (centro), durante los comicios regionales que vive el país para elegir a nueve gobernadores y 335 alcaldes.

Morales sufragó en una escuela de la comunidad Villa 14 de Septiembre, su bastión político y sindical, acompañado por sus seguidores y su candidato a gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, un dirigente cocalero que fue senador del Movimiento al Socialismo (MAS) en la anterior legislatura.

“Ejerciendo el derecho a elegir en Villa 14 de Septiembre. Pese a la proscripción arbitraria de candidatos y organizaciones populares, cumplimos con la democracia”, publicó Morales en su cuenta en X.

El exmandatario también dijo que no olvidarán “la maldad y la ilegalidad del poder electoral sometido al poder Ejecutivo que impidió a que el pueblo ejerza su derecho a ser elegido”.

Morales alude al hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó hasta tres días antes de la votación la inhabilitación de algunos candidatos municipales con el argumento de que incumplían los requisitos de residencia en la ciudad por la que postulaban.

En declaraciones a los medios, también llamó a participar la población.“Pido a la población boliviana participar. Todos tienen sus candidatos, sean de izquierda, derecha, del imperio, del pueblo, es un derecho personal hoy día”, afirmó.

En las últimas horas, organizaciones políticas de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, protestaron ante el TSE por la depuración de dos aspirantes a alcalde, entre 18 candidatos.

“Hemos vuelto al estado excluyente con un presidente por accidente y con una OEA aparente. Seguiremos luchando por una democracia participativa, incluyente, popular, digna y soberana”, afirmó el exmandatario en X.

Morales se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba al estar bajo la amenaza de una detención por el presunto delito de trata agravada de personas, por una relación que tuvo con una adolescente cuando estaba en el ejercicio de su cargo.

La Ley de Régimen Electoral que permite las inhabilitaciones de última hora data de 2010 y fue promulgada precisamente por Morales, en cuya gestión el órgano electoral de entonces también realizaba depuraciones hasta pocos días antes de las votaciones regionales y municipales.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, reconoció este domingo las dificultades que provocan las depuraciones que permite la actual legislación hasta pocos días antes de la votación y, en ese sentido, anunció que impulsará una reforma electoral “que modernice las reglas, que las haga más claras, más justas y más acordes a la dinámica democrática actual”. EFE

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