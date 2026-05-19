Evo Morales describe protestas como «sublevación del pueblo» ante plan de reformas de Paz

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Buenos Aires, 19 may (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) describió este martes las protestas en su país como «una sublevación del pueblo» contra el plan de reformas del presidente, Rodrigo Paz, e instó a «defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos».

«Es una sublevación del pueblo de elemento popular», expresó Morales en diálogo con la emisora argentina AM750, y añadió: «Una sublevación contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial».

«El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, que es defender los recursos naturales y los servicios básicos», subrayó el exmandatario, que apuntó contra el plan de reformas anunciado por Paz y denunció un intento de privatización que dijo alcanza también a la salud y la educación.

El pasado 9 de mayo, Paz anunció la creación de una comisión para hacer una «reforma parcial» de la Constitución que rige en el país desde 2009 con el fin de facilitar la llegada de inversiones a la economía boliviana, que actualmente está en crisis.

Además, señaló que el Ejecutivo tiene lista una decena de proyectos de ley para sectores como hidrocarburos, electricidad, inversiones, economía verde, minería o emprendedores, algunas bajo revisión jurídica antes de su envío al Parlamento.

Este martes, en diálogo con la emisora Futurock, Morales se refirió además a los dos aviones Hércules enviados a Bolivia por Argentina en los últimos días para trasladar de alimentos hacia ciudades afectadas por bloqueos de carreteras y aseguró que llevaban «gases lacrimógenos y balines».

«Los están usando para trasladar militares y policías a La Paz», acusó el expresidente, y expresó su rechazó a que «Argentina mediante su presidente ayude a reprimir al pueblo boliviano».

Una marcha de seguidores de Morales llegó este lunes a La Paz y se sumó a otras movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones sociales de la vecina ciudad de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz.

Las protestas afectan al país desde hace dos semanas y plantean diversas demandas, entre ellas reclamacione por aumentos salariales, abastecimiento de combustibles y reformas legales.

Las manifestaciones derivaron este lunes en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados.

Además de las protestas en la ciudad, los sindicatos campesinos mantienen bloqueos de carreteras en el departamento de La Paz, donde comenzaron a escasear algunos alimentos, combustible y oxígeno medicinal.

El Gobierno de Paz, que lleva seis meses de gestión, ha apuntado a Morales como promotor de las movilizaciones, en un «intento» por volver al poder. EFE

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