Evo Morales dice que confiscación de petrolero venezolano es «agresión» contra la región

2 minutos

La Paz, 11 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales acusó este jueves a Estados Unidos de cometer un «acto de agresión» contra América Latina y el Caribe, tras una operación de incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

«Estados Unidos no respeta el derecho internacional. Nuevamente comete un acto de agresión no solo contra la soberanía venezolana, sino contra la paz y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe», escribió Morales (2006-2019) en X.

El exgobernante boliviano agregó que «las acciones de apropiarse violentamente de un barco petrolero y atacar a embarcaciones con pescadores deben ser condenadas por todos los países y los pueblos».

Evo Morales fue aliado político del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y también del actual mandatario, Nicolás Maduro, y durante su Gobierno, Bolivia se distanció de Estados Unidos.

Por el contrario, el Gobierno del centrista Rodrigo Paz, quien fue investido presidente de Bolivia el pasado 8 de noviembre, tomó distancia de Maduro y se acercó a la Administración de Donald Trump.

El buque petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado el miércoles por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

El buque fue interceptado en un gran operativo, con efectivos estadounidenses fuertemente armados abordando la embarcación desde helicópteros y lanchas rápidas, que fue condenado por el Gobierno venezolano, que lo califica de asalto y robo.

Este episodio aumenta la tensión entre ambos países tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico del que Washington responsabiliza a Maduro, algo que este niega. EFE

gb/drl/eav