Evo Morales dice que Milei pidió al presidente electo de Bolivia «deshacerse» de él

3 minutos

La Paz, 3 oct (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este lunes que el jefe de Estado argentino, Javier Milei, supuestamente pidió al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, “deshacerse” de él al considerarle un “peligro” para América Latina.

“Hermanos de Argentina me informan de que el presidente Javier Milei pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, ‘deshacerse’ de Evo porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana. No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida”, escribió Morales (2006-2019) en su cuenta de X.

También recordó que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó en 2019, cuando ocupaba “el mismo cargo en la Administración de Mauricio Macri (2015-2019)”, el envío de “armas y municiones” a Bolivia durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020).

El exgobernante de Bolivia dijo que dicho armamento sirvió para “reprimir a los bolivianos” en las llamadas masacres de Sacaba (centro) y del barrio de Senkata, en El Alto, donde murieron una veintena de civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante la crisis política de 2019.

Morales renunció a la Presidencia de Bolivia en 2019 denunciado un «golpe de Estado» en su contra, en medio de las protestas sociales por un fraude electoral a su favor para acceder a un cuarto mandato consecutivo en los frustrados comicios de ese año.

Milei es uno de los gobernantes invitados a la investidura de Paz, que se efectuará el próximo 8 de noviembre en La Paz, y que pondrá fin a casi 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), en medio de una adversa situación económica marcada por la escasez de combustibles y la falta de dólares.

Paz viajó en estos días a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios de la Administración de Donald Trump y con los principales ejecutivos de organismos internacionales, con el fin de gestionar respuestas a la crisis económica boliviana.

El presidente electo también marcó distancia de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta hace poco aliados de Bolivia, a los que no invitó a su juramentación, lo que derivó en que el país andino fuera suspendido de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Morales lleva un año “confinado” en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, bajo el resguardo de cientos de sus seguidores para evitar que se ejecute una orden de captura por un caso de trata agravada de personas.

El pasado 21 de octubre, la Fiscalía de Tarija (sur) presentó una acusación formal contra Morales por la supuesta relación que mantuvo con una menor de edad cuando era presidente de Bolivia en 2016 y con la que presuntamente tuvo un hijo.

Consultado varias veces sobre este tema, Paz señaló que haría cumplir la ley y las determinaciones de la Justicia en el caso que involucra al expresidente.

Hace unos días, Morales recordó que se cumplió un año del “ataque” a tiros que sufrió cuando se dirigía a conducir su programa en la radio cocalera Kawsachun Coca, por el que responsabilizó al Gobierno de Luis Arce, sin que hasta ahora se haya abierto una investigación sobre ese hecho.

En ese momento, el Ejecutivo de Arce acusó a Morales de haber disparado contra los policías que estaban en dos vehículos durante un operativo antidroga de rutina y denunció además que sus seguidores quemaron ambos coches luego de sacarlos a la fuerza de una unidad militar. EFE

