Evo Morales dice que si Bolivia retoma relaciones con Israel será «cómplice» del genocidio

La Paz, 12 nov (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales expresó su rechazo a la decisión del mandatario Rodrigo Paz de trabajar para restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, al calificar la medida de «profundamente equivocada» de una “complicidad con el genocidio» en Gaza, donde dijo que «miles de niñas y niños han perdido la vida»

«Consideramos profundamente equivocada la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Israel: hacerlo en medio de una guerra y de denuncias internacionales por crímenes de lesa humanidad es, en los hechos, convertirse en cómplice del genocidio en Gaza», manifestó Morales (presiente entre 2006-2019) en un mensaje en X.

El exmandatario consideró que Bolivia «siempre ha defendido los derechos humanos, la paz con justicia social y ha condenado la limpieza étnica contra el pueblo palestino» y criticó que el Gobierno de Paz priorice «los intereses comerciales antes que la vida humana».

«La vida y la dignidad de los pueblos no se negocian», añadió Morales, quien mantiene una postura abiertamente crítica hacia la política israelí en Oriente Medio.

El rechazo de Morales se produce en respuesta a la reunión celebrada entre el presidente Paz y el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, que asistió a la reciente investidura del mandatario.

Según Bar Tal, ambos acordaron trabajar «para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas», un hecho que Bar Tal calificó en la red X como «una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y para el mundo libre».

Bar Tal viajó a Bolivia para asistir a la investidura de Paz, quien se convirtió el sábado en el presidente del país tras ganar la segunda vuelta electoral con el 54,96 % de los votos frente al 45,04 % del exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) .

Bolivia había roto relaciones con Israel el 31 de octubre de 2023 en condena a lo que entonces calificó como una «agresiva y desproporcionada ofensiva militar» en la Franja de Gaza. En aquel momento, la Cancillería boliviana exigió el cese de los ataques y del bloqueo a la ayuda humanitaria, señalando que tales acciones violaban el Derecho Internacional.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha señalado que su Gobierno priorizará relaciones internacionales con países «que tengan la democracia como principio» y busca «poner a Bolivia en el mundo».

El acercamiento a Israel coincide con el anuncio del vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, de que su país restablecerá relaciones diplomáticas a nivel de embajadores con Bolivia después de 17 años. EFE

