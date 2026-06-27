Evo Morales dice que tipo de cambio flexible en Bolivia es una «devaluación encubierta»

Compartir

3 minutos

La Paz, 27 jun (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este sábado que el reciente cambio de un régimen de tipo de cambio fijo a un esquema flexible en Bolivia constituye una «devaluación encubierta» y sostuvo que, a partir de ahora, serán los «especuladores» quienes fijarán el precio del dólar en el país.

«No estamos frente a una unificación del tipo de cambio. Estamos frente a una nueva devaluación encubierta de un gobierno que renunció a defender la economía del pueblo», expresó el exgobernante en su cuenta de X.

Morales (2006-2019) también mencionó que «desde hoy» serán «los especuladores quienes impondrán el precio del dólar» y ya no el Estado, por lo que acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de hacer que «el pueblo pague el costo de su fracaso económico».

«Para que avance el mercado especulativo, pierden las familias bolivianas y los ahorristas de los fondos de pensiones», agregó.

El Ministerio de Economía aprobó el viernes una resolución para que Bolivia avance hacia un régimen de tipo de cambio flexible, lo que supone dejar atrás la cotización fija que regía desde finales de 2011.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó en su portal de internet que el tipo de cambio oficial «vigente para el lunes 29 de junio» será de 9,73 bolivianos por dólar, en sustitución de la cotización fija de 6,96 que se mantuvo durante casi 15 años.

El ministerio indicó que la transición hacia un régimen cambiario flexible busca «garantizar el equilibrio de la balanza de pagos» y «estabilizar la inflación doméstica», que en 2025 fue mayor al 20 %, además de «mitigar los efectos de choques externos».

También que la medida se siguió en base al «precio promedio de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera registradas por las entidades financiera» en los últimos meses.

Bolivia afronta desde principios de 2023 una persistente falta de dólares, que, junto con la dificultad para acceder a divisas por canales oficiales, impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 el dólar llegó a cotizarse en 20 bolivianos.

En los últimos tres años, el sistema financiero restringió las transacciones en dólares dentro y fuera de Bolivia, incluso de usuarios que tenían ahorros en esa moneda, con límites semanales y mensuales para tarjetas de crédito y débito.

En diciembre pasado, un mes después de la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia, el BCB empezó a publicar a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano.

En enero se inició la devolución de divisas a personas y pequeñas empresas con ahorros de hasta 1.000 dólares en sus cuentas bancarias y, en abril, se ordenó la habilitación del uso de las tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior.EFE

grb/jlp