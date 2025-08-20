Ex cura y líder de un grupo religioso en Inglaterra, culpable de agredir a nueve mujeres

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 20 ago (EFE).- Un ex sacerdote británico que dirigió entre los años 80 y 90 un movimiento evangélico en Inglaterra fue declarado este miércoles culpable de agredir de manera «indecente» a nueve mujeres.

Christopher Brain, de 68 años, fue ordenado como sacerdote por la Iglesia Anglicana y lideró el denominado ‘Nine O’Clock Service’ (NOS) -o ‘Servicio de las nueve en punto’, en inglés-, un grupo religioso con sede en Sheffield (centro de Inglaterra), entre 1986 y 1995.

Este miércoles, fue declarado culpable por un jurado popular en un tribunal de Londres de 17 cargos de «agresión indecente» contra nueve mujeres durante los años que dirigió el movimiento.

Del mismo modo, el jurado eximió a Brain de otras 15 acusaciones por agresión indecente y continúa deliberando sobre otros cuatro cargos del mismo delito y uno adicional de violación, que previsiblemente se clarificarán este jueves en una nueva vista.

Brain niega todos los cargos presentados contra él.

Durante el juicio, la Fiscalía indicó que el NOS estaba especialmente dirigido a la gente joven y se convirtió en una «secta» en la que Brain abusó de su posición para controlar las vidas de las feligresas féminas y separarlas de sus amigos y su familia.

El Tribunal escuchó asimismo que Brain había reclutado a algunas de estas mujeres para atender sus cuidados personales, en un grupo conocido como las ‘Chicas de la Licra’, porque supuestamente les obligaba a pasearse por su casa en lencería, según contaron algunos testigos.

El fiscal Tim Clark detalló que, entre los testimonios de las denunciantes contra Brain, había afirmaciones de que las manoseaba durante algunos masajes hasta derivar en «toqueteos sensuales» que, según el ex sacerdote eran «entre amigos» y «consensuados».

La Iglesia Anglicana aceleró la ordenación de Brain como sacerdote en 1991 ante el éxito de NOS entre cientos de jóvenes de Sheffield, pero renunciaría a sus funciones sagradas en 1995, después del colapso del grupo tras denuncias sobre su comportamiento inapropiado. EFE

