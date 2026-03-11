Ex primer ministro Bayrou será juzgado en apelación en caso de desvío de fondos de la UE

2 minutos

París, 11 mar (EFE).- El ex primer ministro francés François Bayrou, absuelto en primera instancia, será juzgado en apelación del 9 de septiembre al 5 de octubre próximos en el caso de malversación de fondos europeos de la Eurocámara, informó este miércoles el Tribunal de Apelación de París.

Bayrou figuraba entre los tres acusados absueltos en febrero de 2024 en este proceso, mientras que otros diez fueron condenados por este caso de asistentes de parlamentarios europeos del Movimiento Demócrata (MoDem) que, según la acusación, trabajaban en realidad para el partido y eran pagados con fondos del Parlamento Europeo.

El Tribunal Correccional estimó entonces que hubo desvío de fondos públicos, al considerar probado que algunos asistentes parlamentarios fueron remunerados con fondos del Parlamento Europeo mientras realizaban tareas para el partido.

Sin embargo, los jueces señalaron que «no se desprende de ningún documento» que Bayrou hubiera pedido a los cinco eurodiputados implicados que contrataran asistentes parlamentarios ficticios.

En primera instancia, los cinco exeurodiputados procesados, entre ellos Jean-Luc Bennahmias, fueron declarados culpables de desvío de fondos públicos y condenados a entre 10 y 18 meses de prisión exentos de cumplimiento, además de multas de 10.000 a 50.000 euros y penas de dos años de inhabilitación para cargos públicos.

El caso recuerda al que llevó a la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, al banquillo en primera instancia y en apelación, y cuya sentencia se espera para junio. De ella depende que pueda ser candidata a las elecciones presidenciales de 2027. EFE

cat/mgr