Ex primer ministro británico Gordon Brown remite datos a Policía sobre Mandelson y Epstein

3 minutos

Londres, 3 feb (EFE).- El ex primer ministro británico Gordon Brown envió este martes a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) «información relevante» sobre la supuesta filtración de información gubernamental confidencial por parte del exministro laborista Peter Mandelson al magnate y pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

En un comunicado remitido a la agencia de noticias británica Press Association (PA), el que fuese jefe del Gobierno del Reino Unido entre 2007 y 2010 afirmó haber contactado al comisario jefe de la Met, Mark Rowley, sobre la divulgación de datos sensibles gubernamentales y de mercado entre Mandelson y Epstein, en un acto que calificó que «inexcusable y poco patriótico» en un momento de crisis financiera global.

Mandelson ejerció como ‘número dos’ del Ejecutivo de Brown y como ministro de Empresa y Comercio entre 2008 y 2010, y recientemente ostentaba el cargo de embajador británico en Washington, del que fue destituido en septiembre de 2025 después de que saliesen a la luz las primeras informaciones de sus vínculos con Epstein.

En este sentido, Brown indicó haber enviado a Rowley la correspondencia que intercambió el año pasado con el actual secretario de. gabinete, Chris Wormald, así como información derivada de ella «que puede ser importante para la investigación actual».

Entre esta documentación, se incluye una carta de septiembre de 2025 en la que Brown solicitó a Wormald que investigara la veracidad de la información contenida en los documentos del caso Epstein «sobre la venta de activos derivados del colapso bancario» y las comunicaciones al respecto entre Mandelson y el pederasta estadounidense.

También figura la respuesta del secretario del gabinete, fechada en noviembre de 2025, en la que este afirmaba que «no se había encontrado ningún registro de información o correspondencia» en el buzón de correo de Mandelson.

«Tras llamar su atención sobre las pruebas pertinentes, el asunto queda ahora en manos de la Policía», concluyó Brown en su comunicado.

El comunicado de Brown llega poco después de que se anunciase que Mandelson dejará su asiento vitalicio en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico a partir de este miércoles, mientras el actual primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha iniciado por su parte un proceso para redactar una legislación que permita retirarle el título de ‘lord’ «lo antes posible».

Según los documentos del caso desvelados recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU., el pederasta le habría pagado supuestamente a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004.

Los documentos de Epstein parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: «¿¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?». La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: «Estoy intentando enmendar esto». EFE

rb/rcf