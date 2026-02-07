Ex primer ministro Gordon Brown pide «limpiar» el sistema ante «la traición» de Mandelson

Londres, 7 feb (EFE).- El ex primer ministro británico Gordon Brown pidió este sábado «limpiar el sistema» y mejorar los procesos de selección gubernamentales tras conocerse que su entonces ministro de Empresa Peter Mandelson filtró información confidencial al millonario estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Brown, que lideró el Gobierno laborista entre 2007 y 2010, declaró en una entrevista con Radio 4 de la BBC que se sintió «conmocionado, triste, indignado, traicionado y decepcionado» al conocer las actividades de Mandelson, reveladas tras la difusión por parte de la Administración estadounidense de los archivos del caso Epstein.

Según esos documentos, Peter Mandelson, que también fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, informó en 2009 al magnate de que el Reino Unido planeaba vender activos públicos en respuesta a la crisis crediticia de 2008 y le avisó en 2010 de que la Unión Europea había cerrado un paquete de ayuda a Grecia para evitar que su crisis de deuda se extendiera al conjunto de la zona euro.

Los archivos mostraron que Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras cumplía condena por tráfico sexual de menores, hizo varios pagos al político británico y revelaron la existencia de una estrecha relación entre ambos, que incluía mensajes con connotaciones sexuales.

El pasado martes, Brown remitió a la Policía información para ayudar en sus pesquisas sobre Mandelson, que por su parte renunció a su escaño en la Cámara de los Lores (alta, no electa) y a su afiliación al Partido Laborista.

Scotland Yard prosigue hoy el registro de dos propiedades vinculadas al expolítico, que niega haber cometido ningún delito.

El actual primer ministro laborista, Keir Starmer, en el poder desde 2024, está bajo presión para explicar por qué designó a Mandelson embajador ante Estados Unidos en febrero de 2025 cuando ya era de dominio público su amistad con Epstein.

Starmer, que lo destituyó el pasado septiembre tras las primeras revelaciones concretas de los archivos, sostiene que el proceso de selección evidenció esa amistad pero que, durante la entrevista, Mandelson «mintió repetidamente» para minimizarla.

Brown reconoció este sábado que, como él, Starmer cometió un error al confiar en Mandelson pero aseguró que el líder laborista «es un hombre íntegro» y que «quiere hacer las cosas bien».

En ese sentido, le pidió que impulse legislación para mejorar el proceso de designación de cargos en el Gobierno y garantizar la idoneidad de los candidatos. EFE

