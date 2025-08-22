Ex primer ministro tailandés Thaksin conocerá este viernes su sentencia por lesa majestad

Bangkok, 22 ago (EFE).- Un tribunal penal de Bangkok tiene previsto anunciar este viernes la sentencia contra el influyente exprimer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, acusado de un delito de lesa majestad, después de un juicio que se celebró en julio pasado.

El exdirigente, de 75 años y en libertad bajo fianza, se declara inocente de haber acusado a personas próximas al rey de orquestar el golpe de Estado de 2014 que derribó el Gobierno de su hermana, Yingluck.

Durante el juicio del caso, declararon una decena de testigos de la Fiscalía y otras catorce personas llamadas por la defensa.

El caso contra Thaksin, visto como el poder en la sombra del Gobierno de su hija, la primera ministra suspendida, Paetongtarn Shinawatra, se inicia por una entrevista que él concedió en 2015 al medio surcoreano Chosun Ilbo.

El exlíder habría acusado entonces al Consejo Privado de la Casa Real -órgano que asesora al rey- de organizar la sublevación militar que derrocó en 2014 al Ejecutivo de Yingluck Shinawatra (2011-2014), hermana menor de Thaksin y tía de Paetongtarn.

El artículo 112 del Código Penal de Tailandia, también conocido como ley de lesa majestad, no incluye en principio al Consejo Privado de la Casa Real, sino que castiga a quien «difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente» con penas de hasta quince años de cárcel.

Sin embargo, los tribunales del país asiático han realizado a menudo una interpretación amplia de la ley, criticada por la ONU.

Thaksin gobernó Tailandia entre 2001 y 2006, cuando fue defenestrado en un golpe.

El exprimer ministro estuvo quince años en el exilio, huyendo de la Justicia, hasta que en agosto de 2023 regresó al país, el mismo día que el partido dominado por los Shinawatra, el Pheu Thai, asumía de nuevo el Gobierno.

A su regreso a Tailandia fue detenido para cumplir varias condenas por corrupción que tenía pendientes, pero el político no llegó a dormir ni una noche en prisión, al alegar problemas de salud, y fue trasladado a un hospital, donde cumplió seis meses bajo custodia policial antes de acceder a un régimen de arresto domiciliario, que terminó de cumplir en agosto de 2024.

La Justicia tailandesa se encuentra sumida en la revisión de más de un caso de este clan político.

Un tribunal analiza las decisiones médicas que llevaron a Thaksin a cumplir su condena de cárcel en el hospital, y, en el peor de los casos para el político, la decisión que se espera en septiembre podría enviarlo a un centro penitenciario.

Además, en la víspera compareció -ante el Tribunal Constitucional para presentar su defensa- Paetongtarn Shinawatra, quien se encuentra suspendida de sus funciones de primera ministra por la filtración de un audio en el que supuestamente cuestionaba al Ejército en medio de un conflicto fronterizo con Camboya.

La corte, que podría destituir de forma permanente a la joven política, decidirá su futuro el próximo 29 de agosto. EFE

