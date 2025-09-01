Ex primera ministra de Perú Betssy Chávez, en huelga de hambre, es trasladada a hospital
Lima, 1 sep (EFE).- La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez, en huelga de hambre seca desde hace 10 días mientras es procesada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, fue trasladada a un hospital de Lima para descartar alguna complicación en su salud, informó este lunes el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
La autoridad penitenciaria encargada del control y administración de las cárceles peruanas informó que «por indicación médica y como medida de prevención», se ha trasladado a Chávez, de 36 años, de la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, al hospital María Auxiliadora, situado también en la capital peruana.
«Esto a fin de que reciba un monitoreo constante y se descarte cualquier posible complicación de su salud», agregó el Inpe en su cuenta de la red social X.
Asimismo, remarcó que, desde el inicio de su huelga de hambre seca, «la interna Chávez ha recibido supervisión permanente del médico penitenciario».EFE
