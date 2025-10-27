Exalcalde de Lima sigue liderando sondeos de intención de voto a la presidencia con 10 %

Lima, 27 oct (EFE).- El exalcalde de Lima, el derechista Rafael López Aliaga, sigue liderando las encuestas de intención de voto a la presidencia de Perú con 10 % de popularidad en este mes, seguido por el hermano del exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020), Mario Vizcarra, con 8 %, en un sondeo publicado este lunes que revela también el incremento del voto nulo o blanco a 39 %.

Vizcarra desplazó del segundo lugar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que este mes tiene 6 % de intención de voto con miras a las elecciones presidenciales de abril próximo, según la encuesta de la empresa Ipsos publicada por el diario Perú.21.

Con una muestra aleatoria de 1.210 encuestados mayores de 18 años, en los 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao, el estudio, aplicado los días 9 y 10 de octubre últimos, registró además un 11 % de encuestados que optaron por no precisar su elección, siendo este el segundo porcentaje más alto del sondeo.

En el caso de López Aliaga, su popularidad se centra en la capital Lima, donde concentra el 21 % de sus apoyos, con un respaldo del 4 % en las demás regiones del país; en el caso de Vizcarra, del partido Perú Primero, su fuerza se encuentra en el interior rural, con el 19 % de votos, y una clara popularidad en el oriente del país (13 %) y mientras que en la capital registró un 5 %.

Vizcarra atrajo la popularidad de su hermano exmandatario, inhabilitado por el Congreso para asumir cargo público por las denuncias de presunta corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, y mantiene al exgobernante como precandidato a una de las vicepresidencias, a la expectativa de que se resuelva si situación legal en los próximos meses.

En el caso de Fujimori sus máximos, de 9 %, se registraron en Lima, con un 5 % de apoyo en las regiones externas a la capital y una distribución similar en el norte, centro, sur y oriente del país.

Entre los demás precandidatos, el actor cómico Carlos Álvarez, del partido País para Todos, mantiene una intención de voto del 5 %, destacando en Lima, con un 7 %, y 4% en otras regiones; seguido del empresario y exgobernador regional César Acuña, con 5 %; y el conductor de televisión Phillip Butters con el derechista Avanza País (3 %).

Nivel socioeconómico como factor decisivo

En el caso de los principales líderes de los sondeos, López Aliaga registró una mayoría del 37 % en votantes del sector económico más alto, y un mínimo del 3 % en el más bajo; una tendencia invertida en el caso del segundo más popular, Vizcarra, quien registró un 14 % de sus votantes de la extracción económica más baja y 2 % en la más alta.

En el caso de Fuerza Popular, Fujimori registró un reparto similar en todos los niveles socioeconómicos, con una máxima del 7 % en el más alto y una mínima del 3 % en el más bajo.

La encuesta nacional de Ipsos tiene un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.EFE

