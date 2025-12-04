Exalcalde lidera intención de voto en Perú, donde un 50% no tiene candidato, según sondeo

The Swiss voice in the world since 1935
Lima, 4 dic (EFE).- El ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga sigue en el primer lugar en intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 12 de abril en Perú, con un porcentaje del 12,5 %, mientras que los indecisos (30,7 %) y los que piensan votar en blanco o nulo (19,2 %) suman casi el 50 % del electorado, de acuerdo con un sondeo de la empresa CPI difundido este jueves.

López Aliaga mantiene un fortín en la capital peruana, con un 20 % de preferencias, mientras que su apoyo más bajo se registra en el oriente amazónico del país, con el 4,6 %, según la encuesta realizada a nivel nacional entre el 26 y 30 de noviembre últimos.

Así mismo, los votantes del candidato de Renovación Popular se distribuyen en un 12,5 % en la sierra centro y sur del país, así como un 9,4 % en la costa sur de Perú.

Al exalcalde limeño le sigue Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con el 7,6 % en intención de voto. Las preferencias más altas por ella están en Lima, con el 9,3 %; la costa sur, con el 8,1 %; y la costa y sierra norte, con el 6,8 %.

La encuesta de CPI reveló que el hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), Mario Vizcarra, quien asumió la candidatura por el partido Perú Primero, tras la condena al exmandatario por corrupción, es tercero en las preferencias electorales, con el 6,7 % de intención de voto.

Vizcarra es el favorito en la selva oriental del país, con el 10,4 %, e igualmente tiene las preferencias del 8,9 % en la sierra centro y sur.

Le siguen en intención de voto el humorista Carlos Álvarez, del partido País para Todos, con el 4,2 %; el empresario y exgobernador regional César Acuña, con el 2,8 %; y el excongresista José Luna Gálvez, con el 2,1 %.

En los comicios generales de 2026 se presentarán 39 candidaturas a la presidencia de Perú y, después de más de treinta años, el Congreso volverá a tener una cámara de sesenta senadores y otra con 130 diputados.

Según el sondeo, el 18,4 % de los abordados explicó que viciará su voto, por la corrupción entre los candidatos, y el 15,7 % por haber perdido la confianza en la clase política peruana. Igualmente, el 8,7 % de los encuestados dijo no estar informado acerca de los candidatos presidenciales.

El sondeo de CPI tuvo una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,8 %. EFE

