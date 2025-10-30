Exasesor de Alberto Fujimori seguirá preso en Perú hasta 2032 tras recibir nueva sentencia

Lima, 30 oct (EFE).- Vladimiro Montesinos, el otrora todopoderoso asesor del presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), seguirá en prisión hasta 2032, tras haber recibido hace poco una nueva sentencia de seis años de cárcel efectiva, informaron este jueves fuentes oficiales.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, aseguró que Montesinos, que actualmente tiene 80 años, continuará en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), de la Base Naval del puerto limeño del Callao, «debido a que existe una nueva sentencia de 6 años de prisión efectiva», aunque no especificó de cual se trataba.

El INPE agregó en la red social X que el exasesor «permanecerá bajo el régimen de máxima seguridad establecido por el Cerec, conforme a las disposiciones judiciales y las normas que regulan la ejecución penal en el país».

Poco antes, Paredes había adelantado en la emisora estatal Radio Nacional que Montesinos no saldrá en libertad a mediados de 2026, como se consideraba que debía suceder cuando cumpliera las otras sentencias que se han dictado en su contra, por violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción.

«Hay una sentencia nueva que ya ha sido registrada, y la reclusión de Vladimiro Montesinos está para seis años más», precisó el funcionario antes de asegurar que próximamente dará mayores detalles sobre esta nueva condena.

Montesinos cumple actualmente dos condenas, una de 25 años de cárcel por la matanza de Barrios Altos, en la que el grupo militar encubierto Colina asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, y otra de 20 años por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado.

En sus declaraciones a Radio Nacional, Paredes también dijo que se ha ampliado hasta enero el convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú, que permite mantener en la prisión de la Base Naval a presos considerados de alta peligrosidad.

«El convenio venció en junio, pero ya se prorrogó hasta enero. Hemos hecho la solicitud formal para una nueva prórroga, de modo que los cuatro reos que están ahí sigan permaneciendo en ese centro de reclusión», sostuvo.

Además de Montesinos, en el Cerec se encuentran actualmente Víctor Polay Campos, el líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); así como Óscar Ramírez Duran y Florindo Flores Hala, dos de los principales cabecillas del grupo subversivo Sendero Luminoso. EFE

