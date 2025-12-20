Excanciller de Boluarte es nombrado representante permanente de Perú en Ginebra

1 minuto

Lima, 20 dic (EFE).- El embajador peruano Elmer Schialer, que fue canciller en el gobierno de la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025), ha sido nombrado por el Ejecutivo como representante permanente de Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza, según una resolución suprema publicada este sábado.

La norma firmada por el presidente interino de Perú, José Jerí, extendió las cartas credenciales y plenos poderes a Schialer e indicó que la fecha en que deberá asumir sus funciones será establecida en otra resolución ministerial.

Schialer, de 65 años, fue nombrado canciller por Boluarte el 3 de septiembre del 2024 y concluyó su labor el 10 de octubre de este año, cuando la exmandataria fue destituida por el Congreso por las críticas contra su gestión para enfrentar la ola de criminalidad en el país.

En agosto pasado, el excanciller respondió a Colombia, que había acusado una presunta ocupación de una isla en el río Amazonas, señalando que la delimitación fronteriza está definida por tratados y protocolos, por lo que no había nada que discutir al respecto con el país vecino. EFE

