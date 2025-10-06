Excanciller Jorge Taiana: «El Gobierno de Milei es bastante parecido a lo que haría Vox»

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- El excanciller y candidato peronista en las próximas elecciones legislativas de Argentina, Jorge Taiana, comparó el Gobierno del presidente Javier Milei con Vox, el partido español de ultraderecha: «El Gobierno de Milei, para decirlo claramente, es bastante parecido a lo que haría Vox, por eso es amigo de esa dirigencia», dijo en una entrevista con EFE.

A los 75 años, Taiana encabeza la lista de Fuerza Patria (peronista) a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, la que otorga a la nación el mayor número de votos, en las elecciones del 26 de octubre, que se espera sean muy disputadas.

Según el que ha sido ministro con todos los gobiernos peronistas de las últimas dos décadas, el Gobierno de Milei «hace gala de su crueldad y se burla con ella del resto de la población», está «en contra de los derechos humanos» y niega los crímenes de la última dictadura argentina (1976-1983).

«Ante ese Gobierno de ultraderecha, el peronismo -que ha sido siempre visto como algo original y diferente- es una fuerza nacional popular, con voluntad por la justicia social y con una preocupación especial por los más humildes, por los trabajadores, por la pequeña y mediana empresa», dijo el ministro de Relaciones Exteriores durante los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

Sobre Milei, Taiana también resaltó el estilo de confrontación presidencial: «Se ha dedicado a insultar a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a todas las fuerzas políticas opositoras o propias, a todos sus amigos economistas que comenzaron a criticarlo».

El candidato peronista diagnosticó que la «novedad» de la llegada de Milei al poder ya pasó y «lo que queda es el resultado de una enorme tormenta que está dejando».

Taiana es una de las apuestas fuertes del peronismo para ganar las elecciones del 26 de octubre, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, después de que el pasado 7 de septiembre este movimiento político arrasara en las provinciales de Buenos Aires y dejara a La Libertad Avanza, de Javier Milei, sin apenas capacidad de reacción. EFE

