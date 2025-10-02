Excanciller Merkel echa en falta alemanes del este en acto de 35 años de reunificación

Berlín, 2 oct (EFE).- La excanciller alemana, Angela Merkel, señaló este jueves que echa en falta el protagonismo de alemanes del este en el acto central de conmemoración de los 35 años de la reunificación de Alemania previsto para el viernes en la ciudad de Saarbrücken, en el suroeste germano.

«Se podría haber invitado a alguien de Europa del este o de Alemania del este como orador invitado con motivo del 35 aniversario de la reunificación alemana», dijo Merkel en una entrevista emitida en la televisión pública ZDF.

Merkel hizo esta reflexión pero también se mostró conforme a que en los actos previstos en Saarbrücken vayan a intervenir tanto el actual canciller alemán, Friedrich Merz; el jefe del Estado germano, Frank-Walter Steinmeier, y el presidente francés, Emmanuel Macron, al que dijo «apreciar mucho».

«También los europeos del este contribuyeron enormemente a que esto se hiciera realidad», apuntó Merkel sobre la reunificación de las dos Alemanias, tras la revolución pacífica de 1989 y que tuvo como momento emblemático, entre otros, la caída del muro de Berlín.

La excanciller, que fue en los 16 años que estuvo en el poder la primera persona que lideró la Alemania reunificada con orígenes en la Alemania comunista, habló del éxito de la reunificación y de cómo, pese a todo, en el este alemán pervive una sensación de falta de consideración.

Para ella, la reunificación «fue una gran oportunidad y, sin embargo, algunos sienten que no se les ha prestado suficiente atención», destacó Merkel. EFE

