Excandidato opositor venezolano recibe visita tras meses de «injusto» arresto, dice esposa

2 minutos

Caracas, 9 oct (EFE).- El excandidato opositor Enrique Márquez, quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, recibió este jueves una visita en su centro de reclusión tras nueve meses de «injusto encarcelamiento», informó su esposa, Sonia Lugo.

«Hoy, después de nueve largos meses de espera y sufrimiento, he podido ver a mi esposo, Enrique Márquez, por primera vez tras su injusto encarcelamiento», indicó Lugo en las redes sociales de Márquez.

Así mismo, la esposa del opositor dijo que el político «se encuentra en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores».

Márquez fue detenido en enero pasado acusado de supuestamente planear un «golpe de Estado» para el 10 de ese mes, día de la toma de posesión presidencial de Maduro, quien asumió para un tercer mandato consecutivo tras una reelección que la mayor coalición opositora considera fraudulenta.

Por otra parte, los opositores venezolanos Jesús Armas, exconcejal de Caracas, y Luis Somaza, activista político del partido Voluntad Popular, también recibieron visitas tras meses de «incomunicación», dijeron familiares.

La pareja de Armas, Sairam Rivas, informó en X que después de casi diez meses de «injusta y arbitraria detención» el exconcejal, arrestado en diciembre de 2024, «finalmente ha podido tener contacto con su familia».

«Jesús se mantiene firme y sólido en sus convicciones, con la certeza de que saldrá fortalecido en medio de tanta injusticia», expresó Rivas.

Por su parte, Somaza -arrestado el pasado febrero- recibió la visita de sus padres «tras 238 días de incomunicación y aislamiento», dijeron familiares en la cuenta de X del opositor.

Este jueves, María Costanza Cipriani, esposa del abogado venezolano Perkins Rocha -aliado de la líder opositora María Corina Machado-, informó que pudo visitarlo tras poco más de trece meses detenido e incomunicado y exigió que se le otorgue la «libertad plena».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela, hasta el pasado 6 de octubre, 841 presos políticos, según un reporte divulgado este jueves.

Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos políticos y asegura que los detenidos en mención cometieron delitos. EFE

rbc/jrg