Excandidato presidencial de Ecuador califica de «descabellado» arancel del 30 % a Colombia

3 minutos

Bogotá, 25 ene (EFE).- El excandidato presidencial correísta Andrés Arauz calificó este domingo de «descabellada» la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de imponer aranceles del 30 % a los productos importados de Colombia y aseguró que esa medida golpeará más a Ecuador que a los colombianos.

«Es una medida descabellada que le golpea más al Ecuador que a Colombia por las obvias retaliaciones que se han tenido y en un contexto en donde además supuestamente promueve el comercio», expresó Arauz en una entrevista con EFE en Bogotá, donde participa en un foro de la Internacional Progresista.

Los aranceles fueron anunciados el miércoles por Noboa, quien dijo que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

El excandidato, que en 2021 pasó a la segunda vuelta presidencial y fue derrotado por Guillermo Lasso, afirmó que la imposición de aranceles, prevista a partir del 1 de febrero, carece de sustento jurídico y «muy probablemente se caerá en la esfera judicial», tanto en tribunales administrativos como en la Corte Constitucional de Ecuador.

«Sin motivación, los aranceles no prosperarán. Evidentemente es más una jugada geopolítica, con la intención de generar tensión y controversia», señaló el economista, quien vinculó la medida con la próxima visita, el 3 de febrero, del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Arauz, quien fue director del Banco Central del Ecuador entre 2009 y 2011 durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), sostuvo que existe una «coordinación bastante clara» entre el Gobierno de Noboa y la Adminsitración de Trump y consideró que los aranceles buscan ejercer presión política sobre Colombia.

«Por un lado hablan de apertura y de atraer inversiones y por otro imponen estos aranceles con el único objetivo de generar esta controversia», agregó.

Medida que se traducirá en apagones

Arauz advirtió también de que la imposición de aranceles podría tener un impacto económico de alrededor de 500 millones de dólares para cada país y alertó sobre posibles consecuencias en el suministro eléctrico de Ecuador, que en los últimos años ha dependido entre un 8 y un 10 % de energía importada desde Colombia.

«Si hay impactos climáticos este año, eso podría traducirse en nuevos apagones», señaló, en referencia a la crisis energética que vivió Ecuador entre 2023 y 2024 por la sequía, cuando Colombia duplicó sus envíos de electricidad a ese país para ayudar a mitigar los apagones de hasta 14 horas diarias.

Pese a ello, Arauz consideró que la viabilidad de la medida es baja porque contraviene normas de la Comunidad Andina, que solo permite aranceles en circunstancias excepcionales y debidamente motivadas.

«El 1 de febrero probablemente se implementen, pero es una medida indefendible en el plano judicial», concluyó. EFE

pc/joc/rf

(foto)(vídeo)