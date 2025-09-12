Excandidato presidencial de Ecuador denuncia presuntos intentos de secuestro a familiares

Quito, 12 sep (EFE).- El excandidato presidencial de Ecuador Jan Topic denunció este viernes varios presuntos intentos de secuestro a familiares suyos y colaboradores de trabajo en un lapso de cuatro horas.

«Hace poco hubo varios intentos de secuestro a colegas de trabajo y a familiares míos», dijo en su cuenta de la red social X, sin especificar fechas o lugares de los sucesos que denuncia.

Los «secuestradores no lograron su objetivo», aseveró Topic, un empresario experto en seguridad, que tiene doble nacionalidad (ecuatoriana y francesa) y asegura que fue miembro de la Legión Extranjera Francesa en el período 2006-2012 y que cuenta con experiencia como francotirador y paracaidista en Siria, Ucrania y varios países de África.

Abundó que lograron «repeler cada uno de los ataques», destacó el trabajo de su «excelente equipo de su seguridad», pero subrayó en varios aspectos que le llamaron la atención: la escala, la consistencia, la coordinación. «Estos ataques ocurrieron en diversos cantones (municipios) en el espacio de cuatro horas», dijo.

«Pero sobre todo me llamó la atención los vehículos que fueron usados. Por lo menos uno de estos vehículos pertenece a un miembro en servicio activo de la Policía Nacional», denunció en un video en el que incluso presenta las imágenes de un vehículo con su número de identificación y de la supuesta propietaria, a la que identifica como integrante de la Policía en la ciudad de Guayaquil.

De esa situación sacó dos posibles conclusiones: la primera relativa a que el Gobierno pudiese estar involucrado, posiblemente con la intención de «intimidar adversarios políticos», dijo quien afrontó una controvertida inhabilitación de su candidatura para los comicios pasados en los que el presidente Daniel Noboa logró la reelección hasta 2029 en un balotaje en el que venció a la correísta Luisa González.

Topic dijo que si se trata de una intimidación, lo tiene «sin cuidado» y sería «el menor de los males».

«La segunda posible conclusión es que estos ataques vengan de parte de GDOs (Grupos de Delincuencia Organizada) en contubernio con miembros corruptos de la Policía Nacional», señaló.

Agregó que, aunque lo primero que se debe hacer ante un intento de secuestro es buscar un lugar seguro, «a partir de este momento eso cambia: Cualquier intento de secuestro, de extorsión u otra cosa contra colaboradores míos, contra colegas míos, contra familiares míos, la primera orden va a ser disparar a matar».

«Ustedes tal vez no me conocen y no conocen al equipo. Lo que pasó ahora no vuelve a ocurrir. Intentan cualquier cosa contra nosotros y vamos a disparar a matarlos», advirtió en el mensaje sin referencias directas en concreto .

Ecuador vive una crisis de inseguridad que entre enero y junio dejó 4.619 homicidios, el semestre más violento desde que se tienen registros.

Los asesinatos por encargo (sicariatos), robos, secuestros y asaltos ocurren con frecuencia en Ecuador, cuyo presidente declaró en ‘conflicto armado interno’ en enero de 2024, cuando tildó de «terroristas» a los grupos de delincuencia organizada, a los que se atribuye la crisis de inseguridad. EFE

