Excandidato ultraderechista López Aliaga podrá postular a cargo en municipalidad de Lima

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Lima, 13 jul (EFE).- El excandidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga podrá postular al cargo de teniente de alcalde de Lima en los comicios regionales y municipales de octubre próximo en Perú, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptara este lunes un recurso que presentó contra una resolución que había rechazado esa posibilidad.

El pleno del JNE declaró «fundada» la apelación que presentó el líder del partido Renovación Popular contra la decisión del jurado electoral especial de Lima de rechazar su candidatura en primera instancia, con el argumento de que fue elegido senador en los comicios generales del pasado 12 de abril.

López Aliaga ha anunciado que no piensa asumir ese cargo en el Legislativo, porque considera que fue víctima de un fraude, del que no ha presentado pruebas contundentes, en los comicios generales pasados.

En ese sentido, el ultraderechista exigió que se le permita postular a la municipalidad y se otorgue el escaño que le correspondía como senador al representante de su partido que lo siguió en porcentaje de votación en las elecciones generales.

Por su parte, el JNE informó que aceptó la apelación «en última y definitiva instancia» luego de escuchar los informes de abogados en una audiencia pública virtual y que los detalles se conocerán en una resolución que se «emitirá próximamente»

Durante la audiencia pública, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, defendió que López Aliaga no ha jurado ni asumido funciones como senador y, por tanto, no se le debe impedir participar en las elecciones municipales.

El líder de Renovación Popular anunció el pasado 16 de junio su intención de presentar su candidatura para teniente de alcalde de Lima acompañando al doctor Luis Rubio, quien postulará a la alcaldía de la capital por su agrupación política.

López Aliaga fue alcalde de Lima hasta octubre del año pasado, cuando renunció para presentar su candidatura presidencial en los comicios generales, por lo que ahora no puede postular directamente para ocupar el mismo puesto, ya que en Perú se impide la reelección inmediata de estos cargos.

El político dijo que su decisión de postular como teniente de alcalde, que le puede permitir reemplazar eventualmente al alcalde, se debe a que desea «completar y mejorar aún más las obras» de su anterior gestión municipal.

Las elecciones regionales y municipales se celebrarán el próximo 4 de octubre en Perú, con el objetivo de elegir a 25 gobernadores y sus respectivos vicegobernadores, 442 consejeros regionales, además de a 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país. EFE

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