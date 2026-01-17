Excarcelaciones de presos políticos superan el centenar, confirma ONG y liderazgo opositor

Caracas, 16 ene (EFE).- Las excarcelaciones de presos políticos durante la última semana en Venezuela superaron este viernes el centenar, según informaron de la ONG Foro Penal, que dirige la defensa de estos detenidos, y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, anunció en Instagram que hasta las 19:30 hora local (23:30 GMT) esta organización había verificado 100 excarcelaciones, desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas en el país suramericano.

En estas verificaciones se incluyen, dijo Romero, excarcelaciones ocurridas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

Asimismo, indicó que sigue habiendo «más de 700 personas» detenidas por motivos políticos, de acuerdo con el listado que esta ONG, afirmó Romero, entregó al Gobierno encargado «antes del 8 de enero de este año».

«Hay otras personas que han sido incluidas y actualizaremos esa lista, ya que, por temor, nos dicen que no habían reportado, denunciado, su situación», agregó.

En este sentido, señaló que siguen esperando más excarcelaciones y afirmó que hay «mucha angustia» entre los familiares, que permanecen en las puertas de varias cárceles.

Por su parte, la PUD informó en X que hasta las 19:15 hora local (23:15 GMT) había verificado 130 excarcelaciones de presos políticos.

La coalición política insistió en que deben «acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó esta semana que este proceso de excarcelaciones inició en diciembre y habría sido decisión del presidente Nicolás Maduro, quien permanece encarcelado en Estados Unidos tras ser capturado durante el ataque militar del país norteamericano el 3 de enero.

Rodríguez aseguró que van más de 406 excarcelaciones y dijo que el proceso de revisiones de casos se mantiene abierto.

El Ministerio para Servicio Penitenciario ha anunciado oficialmente 303 excarcelaciones desde diciembre (88 en Navidad, 99 en Año Nuevo y 116 la semana pasada).

Las autoridades no han publicado una lista con las identidades de los excarcelados ni las condiciones de estas medidas.

Desde el pasado jueves, familiares y activistas se han congregado en las entradas de varias cárceles, incluyendo El Helicoide, El Rodeo I y otras, como Yare, para hacer vigilias y pedir la liberación de todos los presos políticos. EFE

