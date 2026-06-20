Excarcelado preso político militar en Venezuela tras más de cuatro años detenido, dice ONG

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Caracas, 19 jun (EFE).- El capitán de fragata venezolano Carlos Piña fue excarcelado tras más de cuatro años detenido, dijo este viernes a EFE la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en el país.

El abogado Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental, aseguró que el militar salió de prisión con medida cautelar.

Según Foro Penal, el capitán de fragata, de 51 años, fue detenido en marzo de 2022 en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) y estaba acusado de «inmigración ilícita de personas, conspiración y asociación para delinquir».

Piña había sido vinculado con una supuesta conspiración por la que también fue detenido el ciudadano estadounidense Jerrel Kenemore, liberado en diciembre de 2023 junto con otros presos en un canje con Washington a cambio del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del hoy depuesto presidente Nicolás Maduro que nuevamente se encuentra arrestado en el país norteamericano.

Sin embargo, según Foro Penal, Kenemore solo quería reencontrarse con su pareja venezolana, quien había regresado a su país desde Colombia, y Piña lo iba a trasladar hasta la casa de la mujer.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) señaló en X que el militar estaba detenido en el Centro Penitenciario de Occidente, en Táchira, y que había sido acusado de una presunta conspiración contra Maduro.

Esta ONG denunció que Piña fue «víctima de desaparición forzada y tortura».

«Celebramos que ahora pueda reencontrarse con su familia, pero recordamos que es fundamental que la Justicia actúe conforme a los derechos humanos y que se garantice también una reparación integral», pidió el CLIPP.

Con Piña, ya son 901 los presos políticos excarcelados en Venezuela desde el anuncio oficial del 8 de enero de este año sobre la liberación de un «número importante» de personas, dijo a EFE Foro Penal.

Ese anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de que Maduro fuera capturado por EE.UU. durante una operación militar en territorio venezolano, el 3 de enero.

El CLIPP aseguró que hoy aún hay más de 400 presos políticos.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. EFE

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