Excarcelados al menos ocho presos políticos militares en Venezuela, dice la ONG Foro Penal

1 minuto

Caracas, 27 feb (EFE).- Al menos ocho presos políticos militares fueron excarcelados este viernes en Venezuela, informó en la red social X el presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

Entre los excarcelados se encuentran Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada, quienes estaban detenidos desde agosto de 2024. EFE

csm/cpy