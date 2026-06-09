Excarcelados otros cinco militares detenidos por motivos políticos en Venezuela, según ONG

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Caracas, 9 jun (EFE).- Otros cinco militares fueron liberados este martes en Venezuela, al menos tres de ellos presuntamente vinculados a la llamada operación ‘Brazalete Blanco’ que el Gobierno denunció en 2024 como un supuesto plan para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

«Acaban de salir del centro de detención El Rodeo I (estado Miranda, norte) los militares Carlos Sánchez, Tomás Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero, todos detenidos desde 2023», indicó en X la ONG.

Los tres fueron acusados, junto a otras cinco personas, de un supuesto plan para atentar contra Maduro y el gobernador del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), Freddy Bernal, a finales de 2023.

Asimismo, el Clipp detalló que junto a Sánchez, Martínez Macías y César Siero también salieron en libertad, Javier Quinto, arrestado a inicios de 2025, y Jesús Bertilio Villafañe, detenido en 2024.

Todos se encontraban recluidos en la cárcel de El Rodeo.

«Según la información disponible, algunos recuperaron la libertad con medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país», añadió la ONG.

Los motivos de la detención de Quinto y Villafañe no están claros, según los reportes de las ONG, que aseguran que sus arrestos se dieron en medio de procedimientos arbitrarios y hasta con desaparición forzada.

Quinto es militar retirado y cuando fue detenido se encontraba prestando un servicio de transporte particular, mientras que Villafañe es un sargento supervisor jubilado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que fue arrestado cuando se desempeñaba como jefe de vigilancia en un hato en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

Más temprano, la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó sobre la liberación de 54 militares detenidos por motivos políticos durante la madrugada, entre ellos tres mujeres.

Una de las mujeres militares liberada es esposa de Carlos Sánchez, la teniente Karen Gómez, dijo la coalición.

La directora de esa ONG, Ana Leonor Acosta, indicó a EFE que hasta el momento no tienen confirmación de si la liberación es plena o con medidas cautelares, pero que los militares salieron de las cárceles tras una revisión de sus casos.

Desde el domingo, un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela permanece a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, a quien planean pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. EFE

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