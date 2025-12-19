Excarcelan a dos activistas detenidos esta semana en Venezuela, según ONG

2 minutos

Redacción América, 19 dic (EFE).- Los activistas José Patines y Melquiades Pulido fueron excarcelados este viernes después de ser detenidos esta misma semana en dos hechos distintos, informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

En un mensaje en X, la JEP celebró la excarcelación, sin ofrecer detalles de la liberación, de Pulido y Patines, tras varios días de las que calificó como «detención arbitraria».

Patines era secretario general del sindicato de la Cancillería de Venezuela y fue detenido el miércoles, según reportes de la JEP, en un hecho que no quedó claro.

El líder gremial recibió -en abril de 2023- medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pulido, en tanto, ejerce como coordinador de Gestión Pública del partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y fue detenido el lunes «a la fuerza» por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) mientras caminaba, de acuerdo con información del Comité de Derechos Humanos de esa formación política.

Ambas detenciones fueron condenadas por Machado, quien salió del país para recibir el premio del Nobel en Oslo, después de once meses en la clandestinidad.

Justicia, Encuentro y Perdón dijo que «hasta tanto no se desarticule el aparato represivo y cese la persecución por razones políticas, Venezuela seguirá un conteo cruel de nuevas víctimas de prisión política».

La ONG recordó que este viernes fue detenido el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo (Fetracarabobo), Omar Escalante.

JEP contabiliza en Venezuela 1.084 presos políticos, una cifra mayor a la de Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los detenidos por razones políticas y los cifra en 893.

Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía aseguran que en el país no hay presos políticos, sino que -insisten- cometieron diversos delitos. EFE

