Excarcelan a otros tres presos políticos en Venezuela, según ONG y opositores

Caracas, 10 ene (EFE).- Otros tres presos políticos fueron excarcelados en Venezuela, como parte del proceso de liberación de un «número importante» de estos detenidos anunciado el jueves por las autoridades venezolanas, según Organizaciones no gubernamentales y opositores, que hasta al momento han contabilizado menos de veinte liberaciones.

Según las organizaciones, fueron excarcelados Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la nobel de paz María Corina Machado- en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), y Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño, también detenido.

La ONG Foro Penal, que computa más de 800 presos políticos, confirmó también la excarcelación de Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano «arbitrariamente detenido» desde el 30 de septiembre de 2024.

El Comité de Derechos Humanos de VV indicó en X que Laverde estaba preso desde el 15 de agosto del 2024, cuando el joven fue detenido por «funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas)», en medio de la crisis desatada tras la controvertida proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de ese año.

En la misma red social, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que Corredor «se encontraba presa desde el 13 julio de 2023».

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo en X que, hasta las 11:00 hora local (15:00) de este 10 de enero, computaba 17 presos políticos excarcelados.

«Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos», expresó la PUD.

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados.Entre ellos, se encuentran los opositores Biagio Pilieri y Enrique Márquez, así como los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, además de la activista Rocío San Miguel.

La noche de este viernes, familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención a la espera de excarcelaciones, así como para exigir a las autoridades que «cumplan con ese compromiso asumido con la liberación» de estas personas.

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberadas un «número importante de personas», entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

