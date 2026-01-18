Excarcelan a un ciudadano rumano entre presos políticos en Venezuela, dice ONG Foro Penal

Caracas, 18 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que fue excarcelado un ciudadano rumano que se encontraba en la prisión Rodeo I, en el estado de Miranda (norte, cercano a Caracas).

A través de X, la organización indicó que se trata de Cristian Cenuse, quien, precisó, fue «arbitrariamente» detenido el 27 de septiembre de 2024 «cuando se trasladaba en autobuses» desde San Cristóbal», estado de Táchira (oeste), a Caracas, como parte de «un viaje turístico para conocer Suramérica».EFE

