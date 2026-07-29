Excarcelan a un coronel detenido tras rechazar la reelección de Maduro en 2024, según ONG

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Caracas, 29 jul (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal informó este miércoles la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, detenido el 9 de agosto de 2024, luego de comentarle a un subalterno su rechazo a los resultados de las presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó la victoria del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

El 8 de julio de 2025, de acuerdo a una sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lozano Mogollón fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de instigación a la rebelión.

Según la sentencia del TSJ, el militar le comentó a un subalterno, entre otras cosas, que «Maduro tiene que entregar porque él se robó las elecciones, en serio cómo crees que él ganó, él no ganó, el presidente es Edmundo (González Urrutia)».

Su esposa, Francis Rodríguez, apeló la decisión del tribunal pero la magistrada Carmen Castro Gilly denegó la solicitud aplicando una «interpretación restrictiva», según la ONG Acceso a la Justicia.

Igualmente, al militar se le negó la solicitud de amnistía, tras la aprobación de la ley en febrero pasado por el Parlamento, controlado por el chavismo.

El pasado 15 de julio, el Foro Penal informó de la excarcelación de seis presos políticos tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, entre ellos el exdiputado opositor José Sánchez ‘Mazuco’, detenido en septiembre de 2024.

Entre los excarcelados también están Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela, de acuerdo con un listado publicado en X por el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

De acuerdo con Foro Penal, en Venezuela hay 379 presos políticos, de los cuales 353 son hombres y 26 mujeres. El Gobierno de Venezuela niega que haya personas detenidas por esos motivos y asegura que están en prisión porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos opositores. EFE

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