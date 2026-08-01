Excarcelan en Perú a expresidente Humala tras fallo que anuló su condena por caso Odebrecht

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El expresidente peruano Ollanta Humala fue liberado este viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia anuló su condena de 15 años por lavado de activos por recibir dineros de la constructora Odebrecht, constataron periodistas de la AFP.

El exmilitar dejó la cárcel en un vehículo alrededor de las 19H40 locales (00H40 GMT), resguardado por policías y asediado por un nutrido grupo de simpatizantes.

Estuvo recluido desde abril de 2025 por recibir, según su condena, 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor.

Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, era uno de los cuatro exmandatarios del país sudamericano que cumplían condena en una cárcel exclusiva para ellos, en una base policial al este de Lima.

«Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial (…). Fui secuestrado por el Estado y sicarios del sistema de justicia», dijo a periodistas al salir del pequeño recinto carcelario.

Con la voz entrecortada, Humala resaltó que por esa «persecución han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y sacado a mis hijos del país».

La exprimera dama Nadine Heredia fue condenada por el mismo caso y buscó refugio político en Brasil, donde vive desde entonces.

El jueves, el Tribunal Constitucional publicó un fallo que dejó sin efecto la condena del expresidente, al considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando Humala, hoy de 64 años, fue candidato presidencial.

Humala también había recibido otros 200.000 dólares del gobierno de Venezuela de Hugo Chávez en 2006, cuando perdió frente a Alan García, según la condena.

Al llegar a su casa, donde dijo que lo esperaban su suegra y un hijo menor de edad, el expresidente negó que haya recibido esos montos.

«Jamás recibí aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (…). Pero nos llevaron a un juicio, nos llevaron al crimen que han cometido por nuestra ideología», comentó a la prensa.

– Celebración –

Humala había presentado en enero a través de sus abogados un hábeas corpus, un recurso judicial que protege de una detención ilegal.

Tras la anulación hecha por el Tribunal Constitucional, una corte penal ordenó su liberación este viernes.

«Como consecuencia de la nulidad de todo el proceso penal», se dispone «su excarcelación en el día», informó el órgano a través de redes sociales.

El flamante canciller Carlos Espá definió el fallo como una «sentencia justa». «Me alegro mucho» por la decisión judicial, declaró horas antes a la prensa el ministro de la presidenta Keiko Fujimori, rival política de Humala.

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos.

Santiago Gastañadui, uno de los abogados del expresidente, celebró la decisión judicial. «Nunca más debe utilizarse la justicia como instrumento de persecución política», escribió en X.

– Prisión presidencial –

Humala cumplía su condena en una cárcel presidencial en el este de Lima, donde también están Alejandro Toledo (2002-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

Durante su proceso judicial, el fundador del Partido Nacionalista fue inculpado por el propio Marcelo Odebrecht, exnúmero uno de la constructora que llevaba su apellido.

La constructora Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, y a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado.

La nueva presidenta Keiko Fujimori, que asumió el poder el martes, también fue procesada por aportes electorales de Odebrecht y otros. Cumplió más de un año de prisión preventiva antes de que se anulara su juicio.

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