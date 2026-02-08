Excarcelan en Venezuela a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora

1 minuto

Caracas, 8 feb (EFE).- Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fue excarcelado este domingo, informó su esposa, María Constanza Cipriani.

«El abrazo en nuestra casa se dio. Ya hablamos con nuestros hijos. Perkins Rocha está excarcelado con cautelares muy estrictas. Ahora abogamos por la libertad plena», manifestó Cipriani en su cuenta de X. EFE

