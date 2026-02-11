Excarcelan en Venezuela a tres presos políticos hondureños, confirma la ONG Foro Penal

Caracas, 11 feb (EFE).- Tres ciudadanos hondureños que estaban «arbitrariamente detenidos» en Venezuela fueron excarcelados, según confirmó este miércoles la ONG Foro Penal, en medio de un proceso de liberaciones iniciado el pasado 8 de enero.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, informó en Instagram la excarcelación de Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman Webster y Hiubert Johonie Martínez, todos originarios de Honduras, quienes estaban detenidos desde el 19 de junio de 2025.

«Son los últimos tripulantes de la embarcación de investigación arqueológica N35 que quedaban detenidos. Ya todos están en casa», afirmó Himiob.

El N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Seatec), se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela en el momento de su interceptación por autoridades del país suramericano.

Tras doce días sometido a vigilancia y seguimiento, el N35 fue apresado el 13 de junio de 2025 por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a 50 millas (92 km) del delta del Orinoco (oeste), al considerar que realizaba «investigaciones científicas» con un comportamiento «muy sospechoso» en la zona económica exclusiva del país, según informó cinco días después el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

Por este caso también fue excarcelado y devuelto a España el periodista grancanario Miguel Moreno Dapena, quien estuvo recluido 209 días en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

Estas excarcelaciones ocurren en medio del proceso de consulta pública del proyecto de amnistía impulsado por el Gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento, donde debe someterse a un segundo debate para ser sancionado como ley.

Hasta el 10 de febrero, la ONG Foro Penal ha verificado 431 excarcelaciones desde el anuncio del pasado 8 de enero.

Por su parte, el Gobierno encargado asegura que ha liberado a 896 personas desde diciembre, pero no ha publicado listados oficiales de los casos.EFE

