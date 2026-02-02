Excarcelan en Venezuela a un preso político argentino, según la ONG Foro Penal

Caracas, 2 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, informó este lunes que un ciudadano argentino fue excarcelado en Venezuela en medio del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero.

En X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se trata de Gustavo Gabriel Rivara, detenido «arbitrariamente» desde el 1 de enero de 2025 y cuya excarcelación, subrayó, fue confirmada por su hermana, Patricia Rivara.EFE

