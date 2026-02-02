Excarcelan en Venezuela a un preso político argentino, según la ONG Foro Penal

Caracas, 2 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, informó este lunes que un ciudadano argentino fue excarcelado en Venezuela en medio del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno venezolano.

En X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se trata de Gustavo Gabriel Rivara, detenido «arbitrariamente» desde el 1 de enero de 2025 y cuya excarcelación, subrayó, fue confirmada por su hermana, Patricia Rivara.

Foro Penal informó que registra un total de 687 presos políticos en Venezuela, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

La ONG detalló que, del total de presos políticos, 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta este 2 de febrero. De este grupo, añadió, 59 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

Entre los extranjeros detenidos, está el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

En diciembre de 2024, Gallo fue procesado por la Justicia de Venezuela por su supuesta vinculación a «un grupo de personas» que intentaron «ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas» con «apoyo de grupos de la ultraderecha internacional», informó entonces la Fiscalía.

Argentina ha reclamado por Gallo en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación. EFE

