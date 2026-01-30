Excarcelan en Venezuela a un preso político estadounidense-peruano, informa ONG Foro Penal

1 minuto

Caracas, 30 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este viernes que un hombre con nacionalidad estadounidense y peruana fue excarcelado, un hecho que se produce en medio de un proceso de liberaciones que comenzó el pasado 8 de enero.

A través de X, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, precisó que se trata de Arturo Gallino Rullier, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2025. EFE

rbc/bam