Excarcelan en Venezuela a un preso político ucraniano, según la ONG Foro Penal

Caracas, 17 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este sábado la excarcelación de un ciudadano ucraniano.

A través de X, el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, precisó que Yevhenii Trush, fue «arbitrariamente detenido» el 20 de octubre de 2024.

El viernes, Foro Penal confirmó la excarcelación de tres alemanes y tres holandeses que también habían sido detenidos en el país «arbitrariamente».

Las liberaciones se dan en medio de un proceso de revisión de casos por parte del Gobierno iniciado en diciembre pasado, según indicó esta semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ocupa el cargo tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos.

Durante la última semana, en Venezuela han sido excarcelados un centenar de presos políticos, según informó este viernes Foro Penal, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria, contabiliza 130.

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

