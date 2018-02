Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Cuenta pública suiza 2017, mejor de lo esperado 14 de febrero de 2018 - 16:40 Las cuentas del Gobierno suizo cerraron con un superávit de 2 800 millones en 2017, contrariamente al déficit previsto de 250 millones, informó el ministro de Finanzas Ueli Maurer en conferencia de prensa en Berna este miércoles. El superávit obedeció principalmente a los ingresos por impuestos anticipados que fueron casi un tercio más altos de lo esperado (8 830 millones). Los ingresos totales aumentaron un 5,4% en 2016, 71 090 millones de francos, mientras que los gastos aumentaron un 2% para situarse en 68 300 millones. Esto fue un 0.6% menor en el pronóstico general. Sin embargo, la disminución del gasto fue mayor en las áreas de seguridad social (-333 millones), transporte (-155 millones), así como en capacitación e investigación (-111 millones). También se generaron ingresos extraordinarios de 177 millones. La Comisión de la Competencia cobró multas por 99 millones y también se recaudaron 78 millones como parte del acuerdo de liquidación de Swissair. En su reunión de este miércoles, el Consejo Federal también estableció el plan financiero 2019-2021, que prevé superávit de poco más de mil millones tanto para 2019 como para 2020 y de 1 900 millones para 2021.